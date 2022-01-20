Diyarbakır'da karda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı - Haberler
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Diyarbakır'da karda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'da karda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan taksideki 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan taksideki 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı.

Çınar ilçesi Ovabağ köyü civarında kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda takside 1'i bebek 5 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı sebebiyle Ovabağ köyü mevkiine 8x8 amfibik araç sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar AFAD tarafından kurtarıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da karda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'da karda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'da karda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'da karda mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi AFAD tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Çınar, AFAD, kar, 3. Sayfa, Haber

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