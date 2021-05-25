Diyarbakır'da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu
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Diyarbakır'da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Diyarbakır'da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracı karayolunu temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda temizlik yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait temizlik aracı karayolunu temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı. Sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa Karayolu 500 evler Mahallesi kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayollarına Genel Müdürlüğü'ne ait 21 ABV 277 plakalı temizlik aracının şoförü duman çıktığını fark emesi üzerine aracı durdurup terk etti. Dumanlarla kaplanan temizlik aracına şoför ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Tek yönlü olarak kapatılan karayolu bölgeye gelen çekicinin temizlik aracını çekmesiyle yaklaşık bir saat sonra açılırken, yangının çıktığı an vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu
Diyarbakır'da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu
Diyarbakır'da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu
Diyarbakır'da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da karayolları temizlik aracı alev aldı, sürücü son anda kurtuldu - Haberler
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