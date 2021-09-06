Diyarbakır'da karate turnuvası yapıldı
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Diyarbakır'da karate turnuvası yapıldı

Diyarbakır'da karate turnuvası yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği, Karate İl Temsilciliği tarafından yapılan 2021 yılının ilk karate turnuvası Kayapınar Spor Tesislerinde 100'e yakın minik, yıldız ve genç karateci sporcuların katılımı ile gerçekleşti.

Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği, Karate İl Temsilciliği tarafından yapılan 2021 yılının ilk karate turnuvası Kayapınar Spor Tesislerinde 100'e yakın minik, yıldız ve genç karateci sporcuların katılımı ile gerçekleşti.

Sporcular korona virüs salgını önlemleri kapsamında kademeli olarak müsabaka alanına alındı. HES kodlarının da kontrolü ile birlikte temizlik, hijyen ve sosyal mesafeye de dikkat edilerek sporcu velileri tribünde yerlerini aldılar.

Diyarbakır Karate İl Temsilciliği tarafından yapılan 2021 yılının ilk karate turnuvasına Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Ak Parti Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, Diyarbakır Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Dayan, Kayapınar Spor Tesisleri Amiri Hacı Özbilek, Nevzat Bozkuş Spor Kulübü Başkanı Nevzat Bozkuş, Diyarbakır Gençlik ve Spor kulübü Başkanı Şeyhmus Kızılaslan ve sporcu velileri katılım sağladı.

Şampiyonlar madalya ve kupalarını aldılar

Turnuvada dereceye giren minik yıldız ve genç karateci sporcular ve spor kulüplerine kupaları Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, Ak Parti Kayapınar İlçe Başkanı Uğur Delidere, Diyarbakır Amatörler Sporcular Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Dayan tarafında takdim edildi. Diyarbakır Karate İl Temsilcisi Ahmet Yazar sporcularının sağlığı açısından ve korona virüs salgını önlemleri kapsamında minik, yıldız ve genç karateci sporcularımız kademeli olarak müsabaka alanına aldık. Amacımız bu turnuvada kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız için yeni döneme adaptasyon noktasında öncü olması ve sporcularımızın ailelerine de çocuklarını spora yönlendirmeleri noktasında güçlü bir mesaj olacaktır. Sağlıklı başlayan şampiyonanın sağlıklı bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da karate turnuvası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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