Diyarbakır'da Karacadağ bölgesinde etçil çekirge görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır'da Karacadağ bölgesinde etçil çekirge görüldü

Diyarbakır'da Karacadağ bölgesinde etçil çekirge görüldü
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge, Karacadağ bölgesinde görüntülendi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böcek türleriyle beslenen ve tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yiyen çekirgenin aslında çiftçi dostu olduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlukta görülen "Saga ephippigera" türü çekirgenin antenleriyle birlikte boyunun 25 santimetreyi bulduğunu belirten Satar, bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişiler tarafından panikle karşılanan türün korunması gerektiğini vurguladı.

Satar, "Yapılan bilinçlendirme ve tanımlama çalışmaları sayesinde son yıllarda sayıları da arttı. Bu varlıkları korumamız lazım, çünkü zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunuyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Diyarbakır'da Karacadağ bölgesinde etçil çekirge görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:29:31. #1.15#

title