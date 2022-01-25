Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2) - Haberler
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Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)

Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Haberler | Güncel

SİLVAN'DA 33 KIRSAL MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDIDiyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

SİLVAN'DA 33 KIRSAL MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Silvan Belediyesi ile İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin başlattığı kar temizleme çalışması sürüyor. Belediye ekipleri, kent merkezinde biriken kar kütlelerini de kaldırmak için iş makineleriyle çalışma yaptı. Ekipler, olası buzlanma ve don olayına karşı, yollara tuz serpti. Gençler ise kar topu oynadı.

İhsan YILMAZ/ SİLVAN, (Diyarbakır),


Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)

Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)

Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)

Diyarbakır'da kara yolları 2 gün sonra açıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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