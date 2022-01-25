DİYARBAKIR'DA KARA YOLLARI 2 GÜN SONRA AÇILDI - Haberler
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DİYARBAKIR'DA KARA YOLLARI 2 GÜN SONRA AÇILDI

DİYARBAKIR'DA KARA YOLLARI 2 GÜN SONRA AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Diyarbakır- Siverek ve Diyarbakır- Bingöl kara yolları ulaşıma açıldı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Diyarbakır- Siverek ve Diyarbakır- Bingöl kara yolları ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün önce Diyarbakır-Siverek ile Diyarbakır-Bingöl kara yolları ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yollarda ulaşım bugün yeniden sağlanmaya başlandı. Yollarda araçlarında mahsur kalanlar Karayolları, belediye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bu arada, Kulp ilçesi kırsalında bir hastaya evinde müdahale ettikten sonra dönen ambulans, kara saplandı. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, ambulansı bulunduğu yerden çıkarttı.

DİYARBAKIR'DA KARA YOLLARI 2 GÜN SONRA AÇILDI

DİYARBAKIR'DA KARA YOLLARI 2 GÜN SONRA AÇILDI

DİYARBAKIR'DA KARA YOLLARI 2 GÜN SONRA AÇILDI

DİYARBAKIR'DA KARA YOLLARI 2 GÜN SONRA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, kar, Güncel, Haber

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