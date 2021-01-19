Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı

Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüsteki 22 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kar yağışı sonucu devrilen iki minibüsteki 22 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ergani ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Diyarbakır-Eğil kara yolunda da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 AAH 508 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Ergani'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar