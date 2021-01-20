Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü
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Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü

20.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:35
Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü

DİYARBAKIR'da, dün başlayan ve öğle saatlerinde sona eren kar yağışı, bugün kent merkezinde aralıklarla etkisini gösterdi.

DİYARBAKIR'da, dün başlayan ve öğle saatlerinde sona eren kar yağışı, bugün kent merkezinde aralıklarla etkisini gösterdi.

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde etkili olan ve öğle saatlerinde sona eren kar yağışının ardından, yollardaki buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kar yağışı, bugün kent merkezinde aralıklarla yine etkisi gösterdi. Belediye ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı. 


Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü
Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü
Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü
Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü
Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü
Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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