Diyarbakır'da kar yağışı bugün de sürdü

DİYARBAKIR'da, dün başlayan ve öğle saatlerinde sona eren kar yağışı, bugün kent merkezinde aralıklarla etkisini gösterdi.

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde etkili olan ve öğle saatlerinde sona eren kar yağışının ardından, yollardaki buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kar yağışı, bugün kent merkezinde aralıklarla yine etkisi gösterdi. Belediye ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN