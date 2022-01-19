Diyarbakır'da kar kalınlığı 25 santimi geçti, 33 köy yolu ulaşıma kapandı

DİYARBAKIR'da dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Kentte dün saat 15.00 sıralarında başlayan, gece boyunca da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 25 santimi geçerken cadde ve sokaklar kapandı. Belediye ekipleri gece bolunca birçok noktada tuzlama çalışması yaptı. Çocuklar ise sokaklara çıkarak kar topu oynadı. Polis ekipleri, ana arterlerde devriye görevi yaparak, megafonla sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte il genelinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiği belirtildi. Yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtilen açıklamada, "Diyarbakır il genelinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneydoğu yönlerden, çarşamba günü kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının, 20.01.2022 sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.