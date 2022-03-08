Diyarbakır'da kanserle mücadele eden 150 kadın için moral gecesi

DİYARBAKIR'da kanserle mücadele eden 150 kadın için, iş insanları ve bazı dernekler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde moral gecesi düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte, bazı dernekler ile iş insanlarının girişimleriyle kanserle mücadele eden 150 kadın için moral gecesi düzenlendi. Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen etkinliğe, kanser tedavisi gören 150 kadın, sivil toplum kuruluşları ve yakınları katıldı. Akşam yemeğinin ardından kadınlar yerel sanatçılar eşliğinde halay çekti. Geceye, tanınmış birçok kişinin gönderdiği görüntülü mesajlar da sinevizyon aracılığıyla kadınlara izlettirildi.

Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay, Diyarbakır'da yaptıkları ankette il, ilçe ve köylerinde yaklaşık 15 bin kanser hastası olduğunu aktardı. Abay, "Bunun 5 bin 250 kişisi meme kanseri. Meme kanserinde Türkiye ortalaması dikkate alındığında Diyarbakır birinci sırada. Şu anda burada 150 kadınımız var ve bunların tamamı kanser hastası. 8 Mart'ta onlara moral vermek istedik" dedi. Programın ardından geceye destek verenlere plaket verildi.