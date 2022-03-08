DİYARBAKIR - Kanser hastası ve kanseri yenen 150 kadına moral etkinliği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla kanser hastası ve kanseri yenen 150 kadın için moral etkinliği düzenlendi.

Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğince, bazı sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının desteğiyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir otelde düzenlenen etkinlikte "Birlikte daha güçlüyüz" sloganıyla kadınlar bir araya getirildi.

Kadınlara alanında uzman kişilerce hastalık sürecinde motivasyon için bilgilerin verildiği etkinlikte, kadınlar halay çekerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Etkinlikte, sanatçılar, iş kadınları ve sunucuların kadın hastaların yalnız olmadıklarını ve yanlarında olduklarını belirtikleri sinevizyon gösterildi.

Dernek Başkanı Şükrü Abay, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe 150 kadının katıldığını belirterek, "Kadınlar gününde kanser hastası kadınların burada olması moral ve motivasyon için çok önemli bir jesttir. Bütün kadınların gününü kutluyorum. Herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." dedi.

Etkinliğe katkı sunan güzellik merkezi sahibi Özcan Yalınkılıç Özaydın ise 150 kanser hastası kadın için ön ayak olmanın gurur verici olduğunu bildirdi.

Geçen yıl kadın sağlıkçıları ağırladıklarını, bu yıl ise kanser hastası kadınlar için etkinlik yaptıklarını anlatan Özaydın, gelecek yıl da farklı organizasyonlar yapmayı planladıklarını söyledi.

Özaydın, "Etkinlik kadınları çok mutlu etti. Zaten bu kadınlar çok özel kadınlar. Herkesin çok ağır ve derin hikayeleri var. Savaşsız bir dünya diliyoruz." dedi.

Etkinliğin düzenlenmesinde ev sahipliği yapan otelin Genel Müdür Vekili Ali Tanış da kanser hastası kadınları otellerinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tanış, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kanser teşhisi konulan kadınların duygularına ortak olmayı amaçladıklarını aktardı.

"Kanseri yendiğimiz için ayakta çok güçlü duruyoruz"

Etkinliğe katılan Remziye Akgün ise 16 yaşında kanser olduğunu öğrendiğini ve 14 yıldır kanserle mücadele ettiğini anlattı.

Zor bir hayatım olmasına rağmen dimdik ayakta durmaya çalıştığını ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

"Maalesef 5 yıl önce hastalıktan dolayı gözlerimi kaybettim. 4 çocuğuma annelik yapmaya çalışıyorum. Zorlu bir mücadele veriyorum ve omuzlarımdaki yükün altında ezildiğimin farkındayım. Buna rağmen ayakta kalmak için büyük çaba verdiğimi düşünüyorum. Herkesin kadınlar gününü kutluyorum. Umudumuz var olduğu sürece yaşayacağımıza inanıyorum. Bu güzel organizasyonu bize hazırlayan, onurlandıran ve gururlandıran hayırseverlerden Allah razı olsun."

Pakize Taştekin de kanseri yenmek için büyük mücadele verdiğini belirtti.

Taştekin, "Kanseri yendiğimiz için ayakta çok güçlü duruyoruz. 5 yıl zor süreçler yaşadım. Saçlarım döküldü ve psikolojik olarak her şeyle mücadele ettim. Güçlü durmaya çalıştım. Zor geçti ama mücadele ederek yendim." ifadelerini kullandı.