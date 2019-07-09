- Diyarbakır'da kano heyecanı

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, Dicle Nehri'nde kano heyecanı yaşadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kano sporunun yaygınlaşması için çalışma başlatan Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, Dicle Nehri'nde etkinlik düzenledi. Kanonun yaygınlaşmasını isteyen grup, Dicle Nehri'nde 20 kilometrelik parkuru tamamladı.

Diyarbakır'da Dicle Nehri üzerinde kano sürerek vatandaşların ilgisini arttırma ve kanoyu kentte yaygınlaştırmak için adım atan Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, kanolarını alıp Dicle Nehri'ne geldi. Kano sporunu Diyarbakır'da yaygınlaştırmayı hedefleyen grup, 20 kilometrelik parkuru tamamlayarak görüntü ve fotoğraf çekti. Çektikleri fotoğrafları paylaşarak Diyarbakır'da da kano yapılabileceğini gösteren grup, ilk etkinlikte birçok vatandaşın dikkatini çekmeyi başardı. Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyelerinin bundan sonraki hedefi, daha çok kişiyle Dicle Nehri'nde kano sporunu yapmak.

"Kano sporunu yaygınlaştırmak istiyoruz"

Diyarbakır'ın, hak ettiği konuma gelmesi için çabaladıklarını dile getiren Tigris Bisiklet Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu, çeşitli çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi. Alioğlu, "Şehrin daha farklı bir şekilde tanıtılması, hak ettiği konuma gelmesi için elimizi taşın altına koyduğumuz bir platformuz. Üyelerimiz ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan bisiklet, doğa sporları, kamp gibi faaliyetlerin yanı sıra farklı bir alanda da çalışma yürütüyoruz. Dicle Nehri bizim en büyük nimetlerimizden biri. Hevsel Bahçeleri'nin de merkezde olmasıyla bununla ilgili tanıtım çalışmaları yaptık. Dicle Nehri'nin suyunun yükselmesiyle birlikte bunu da bir avantaj haline çıkarmaya çalıştık ve Diyarbakır'da kano faaliyeti yaptık. Şehrimizde bilinmeyen, tanınmayan bir faaliyetti. Bu faaliyeti yaparak şehrimizin bir başka yüzle tanınmasını istedik. Biz bu işin bir parçası olmak için kanolarımıza bindik, yaklaşık 20 kilometrelik bir parkuru gezdik. Bu parkurda birçok canlı türüyle karşılaştık, çektiğimiz video, fotoğraflarda kulübümüzün hitap ettiği birçok kesime ulaştık. Sadece Diyarbakır'da değil, dışarıdan birçok insan görüntüleri görerek; 'Burası Diyarbakır mı?' dediklerinde aslında hiç bilinmeyen bir yanını ortaya çıkarmış olduk. Bölge olarak hep bir şaşkınlık içinde bakıyoruz, insanlar bunu da yapmak ve ilgilenmek istiyor. Burası Diyarbakır mı, burada böyle yerler mi, var diyenler oluyor. Buralar keşfedilmemiş baki yerler diye tabir edebileceğimiz alanlar. Halk çok ilgi gösterdi, herkes bunu yapmak istedi, katılmak isteyip kano sahibi olmak isteyenler oldu. Gün geçtikçe şehrimizde daha fazla kano sayısı olduğunu göreceğiz. Şu anda 8 kano sahibi var, bu sayıyı desteklerle daha da artırmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA