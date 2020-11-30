Diyarbakır'da kamyonetiyle ekip aracına çarparak polisi yaralayan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da kamyonetiyle ekip aracına çarparak polisin ağır yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı, akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili aynı soruşturma kapsamında yakalanan 3 zanlı daha cezaevine gönderildi.