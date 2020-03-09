Diyarbakır'da kamyonet devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
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Diyarbakır, 3. Sayfa

Diyarbakır'da kamyonet devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

Diyarbakır'da yoldan çıkan kamyonet yan yattı.

09.03.2020 21:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:21
Diyarbakır'da kamyonet devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

Diyarbakır'da yoldan çıkan kamyonet yan yattı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır istikametinden Elazığ istikametine giden 47 KS 330 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp devrildi. Devrilen kamyonette bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen UMKE ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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