Diyarbakır'da kamyon ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
03.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:42
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 EU 3537 plakalı kamyon ile 21 BC 330 plakalı otomobil, Lice ilçesinin Arıklı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA