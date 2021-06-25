Diyarbakır'da "Kalpler Yetim Kalmasın Projesi" ile öksüz ve yetim çocukların evleri yenileniyor
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Diyarbakır'da "Kalpler Yetim Kalmasın Projesi" ile öksüz ve yetim çocukların evleri yenileniyor

Diyarbakır'da 'Kalpler Yetim Kalmasın Projesi' ile öksüz ve yetim çocukların evleri yenileniyor
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yürütülen "Kalpler Yetim Kalmasın Projesi" kapsamında Kaymakamlık ve bir boya firmasının desteğiyle ilçedeki tüm yetim ve öksüz çocukların evlerinin boyanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yürütülen "Kalpler Yetim Kalmasın Projesi" kapsamında Kaymakamlık ve bir boya firmasının desteğiyle ilçedeki tüm yetim ve öksüz çocukların evlerinin boyanması için çalışma başlatıldı.

Kaymakamlık tarafından projenin ilk ayağında ilçede yaşayan 37 yetim ve öksüz çocuğa geçen yıl aralık ayında tablet, çalışma masa ve sandalyesi ile kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Projenin ikinci ayağında ise Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulu bir boya fabrikasının iş birliğiyle çocukların evleri oluşturulan ekipler tarafından boyanmaya başladı.

Çocuklar, kendi zevklerine göre seçtikleri boyaların hazırlanışından uygulanmasına kadar tüm çalışmada yer alarak hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yenilenen odalarında değişimin keyfini yaşıyor.

Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında özellikle Kovid-19 salgının etkilerinden çocukları kurtarabilmek için ilçede yaşayan 18 hanedeki 37 yetim ve öksüze eğitim desteği sunduklarını söyledi.

Projenin devamında ise çocukların evlerini boyamaya başladıklarını anlatan Kaldırım, destekledikleri çocukların eğitimde çok başarılı olduğunu belirtti.

OSB'deki fabrikanın boyaların finansmanını sağladığını bildiren Kaldırım, "Çocukların hayatlarına renk katalım dedik ve buna da evlerinden, çalışma odalarından başladık. Devlet millet iç içe bu projeyi icra ediyoruz." dedi.

Yetim ve öksüzlerin devlete emanet olduğunu anlatan Kaldırım, her zaman onların yanında olduklarını dile getirdi.

İş kadını Özgül Çelikten de ilçenin bir ferdi olarak ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ekipleriyle birlikte boyadıklarını kaydetti.

Salgın sürecinde evlerinde kalan çocukların hayatına biraz renk katmak istediklerini aktaran Çelikten, "İş insanlarımızı güçleri yettiği kadar sosyal sorumluluk projelerine davet ediyorum. Kalpler yetim kalmasın, miniklerimizi sevindirelim." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 'Kalpler Yetim Kalmasın Projesi' ile öksüz ve yetim çocukların evleri yenileniyor
Diyarbakır'da 'Kalpler Yetim Kalmasın Projesi' ile öksüz ve yetim çocukların evleri yenileniyor
Diyarbakır'da 'Kalpler Yetim Kalmasın Projesi' ile öksüz ve yetim çocukların evleri yenileniyor
Diyarbakır'da 'Kalpler Yetim Kalmasın Projesi' ile öksüz ve yetim çocukların evleri yenileniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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