Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa şiddet uygulanması

09.10.2019 10:52

Diyarbakır'da kağıt toplayan çocuğa şiddet uygulayan kişinin zabıta görevlisi olmadığı bildirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüde, Diyarbakır'da, kağıt toplayan bir çocuğa tokat atan kişinin zabıta görevlisi olduğunun belirtildiği bildirildi.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucu kişinin zabıta görevlisi olmadığı, önceki dönemlerde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Büyükşehir Belediyesinde geçici olarak çalıştığı ancak şu anda belediye ile herhangi bir ilişiğinin bulunmadığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, bir çocuğa uygulanan ve kabul edilemez olan bu şiddetin sorumlusunun tespit edilmesi için Emniyet Müdürlüğünce tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, gelişmelerle ilgili kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA