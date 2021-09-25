Diyarbakır'da 'Kadrajımdan Çocuk' konulu kısa film yarışması düzenlenecek - Haberler
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Diyarbakır'da "Kadrajımdan Çocuk" konulu kısa film yarışması düzenlenecek

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da

Doğu Pediatri Derneğince "Kadrajımdan Çocuk" konulu 1. kısa film yarışması gerçekleştirilecek.

DİYARBAKIR (AA) - Doğu Pediatri Derneğince "Kadrajımdan Çocuk" konulu 1. kısa film yarışması gerçekleştirilecek.

Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Asena, Diyarbakır Sinema Ofisi koordinatörlüğünde yapılacak yarışmanın birçok tarafıyla ilkleri barındırdığını söyledi.

Bölgede ilk defa bu denli bir çocuk kongresi düzenleneceğini belirten Asena, şunları kaydetti:

"18-21 Kasım arasında gerçekleşen Doğu Pediatri Kongresi vesilesiyle Diyarbakır, alanında yetkin yüzlerce akademisyen ve uzman hekimlerimize ev sahipliği yapacak. Şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunacak. Davetliler Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezme fırsatı bulacak. Çocuk sağlığında gelinen son durumun ve dünyadaki gelişmeler ilimizde tartışılacak. Kısa film yarışmasıyla ulusal ve uluslararası yüzlerce tematik filmle çocuklarımızın sağlığı, gelişimi, psikolojisiyle ilgili farkındalık yaratacak."

Yönetmen ve yapımcı Feyzi Baran da çocuklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini aktararak, "Çocukların nadir hastalıkları gibi birçok hastalık süreci geçirirken toplumumuzu bu hassas kalplere karşı daha duyarlı olmalarını sağlamak adına sinemanın büyülü ve etkileyici tarafını kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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