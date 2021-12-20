Diyarbakır'da kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kadın Yaşam Merkezlerinde, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünce uygulanan, "Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" çerçevesindeki ortak çalışmalar devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Kadın Yaşam Merkezlerinde kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemlerin önüne geçmek için hayata geçirilen KADES uygulaması kadınlara tanıtıldı.

Polisler tarafından verilen eğitimlerde kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda neler yapabilecekleri örnekleriyle anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarına devam edecek.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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