Diyarbakır'da kadınlar şiddete karşı turuncu balon uçurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da kadınlar şiddete karşı turuncu balon uçurdu

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da kadınlar şiddete karşı turuncu balon uçurdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeli, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu balon uçurdu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeli, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu balon uçurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tarihi Ongözlü Köprü'de etkinlik düzenledi.

"Kadına Şiddete Dur De" pankartı açarak yürüyüş yapan belediyede görev yapan kadın personel, "Kadına Şiddete Dur De" yazılı turuncu balonları uçurdu.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de katıldı.

Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

Müslüme'nin gözaltındaki ailesi için adli tıp raporu bekleniyor (3)

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title