Diyarbakır'da kadınlar şiddete karşı turuncu balon uçurdu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeli, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla turuncu balon uçurdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık etkinlikleri devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla tarihi Ongözlü Köprü'de etkinlik düzenledi.

"Kadına Şiddete Dur De" pankartı açarak yürüyüş yapan belediyede görev yapan kadın personel, "Kadına Şiddete Dur De" yazılı turuncu balonları uçurdu.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de katıldı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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