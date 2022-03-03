Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı - Haberler

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Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evine gitmekte olan bir kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakaladı.

BİSMİL, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evine gitmekte olan bir kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde kıskıvrak yakaladı. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Bismil ilçesinin Şentepe Mahallesi'nde hırsızlar, evine gitmekte olan bir kadının boynundaki altın kolyeyi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden faillerinin kimliklerini tespit eden Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları kapsamlı çalışma ile kapkaç olayının failleri M.Ö. (32) ve M.B.'yi (22) çaldıkları altın kolye ile kıskıvrak yakaladı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler, M.Ö. ve M.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı

Diyarbakır'da kadının boynundaki altın kolyeyi çalan hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa, Haberler

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