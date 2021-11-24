Diyarbakır'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri" düzenlendi

DİCLE, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesinde (DÜ) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri düzenlendi, kadın temalı resim sergisi açıldı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kadın Sorunları Araştırma Merkezi (DÜKSAM) tarafından 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenlendi.

Program kapsamında, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri düzenlendi, kadın temalı resim sergisi açıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan DÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Serda Em, BM Genel Kurulunun 1999 yılında 25 Kasım gününü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan ettiğini belirtti.

Em, "Dünyada ve ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, çeşitli etkinlikler düzenlemek, bu sayede farkındalık yaratmak üniversitelerin görevleri arasındadır." dedi.

Programa, DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile eşi Öğretim Görevlisi Meral Karakoç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Demir ve davetliler katıldı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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