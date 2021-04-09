Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi
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Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Şelçuk'un başkanlığında 81 ilde eş zamanlı olarak kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcıları Fatih Cıdıroğlu ve Zerrin Çay Beşikçi ile Diyarbakır'daki kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıda, önleyici ve koruyucu tedbirlerle birlikte kadına yönelik şiddet riskini artırıcı faktörlere karşı il eylem planlarının hazırlanması ile Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla il ve ilçelerde yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans vurgusu yapıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi
Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi
Diyarbakır'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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