Diyarbakır'da kadın sürücü başka araç tarafından sıkıştırıldı: 2 yaralı
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Diyarbakır'da kadın sürücü başka araç tarafından sıkıştırıldı: 2 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda kadın sürücünün kullandığı aracın arkadan gelen bir başka araç tarafından sıkıştırılması sonrası yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

03.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 23:03

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda kadın sürücünün kullandığı aracın arkadan gelen bir başka araç tarafından sıkıştırılması sonrası yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada kadın sürücü ağır olmak üzere yanındaki çocuk da yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 3. kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, plakası belli olmayan bir otomobil kadın sürücünün kullandığı 07 N 8014 plakalı otomobili yolda sıkıştırdı. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarparak yola savruldu. Bu sırada yolda seyir halinde olan 21 DF 454 otomobil de kaza yapan otomobile arkadan çarptı. Kazada kadın sürücü ağır yaralanırken yanındaki çocuk ise hafif yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırdı. Çevrede inceleme yapan polisler gidiş ve geliş olarak bölünen karayolunun tek şeridini bir süreliğine kapatarak kontrollü olarak araç geçişini sağladı. Polis, kazaya karışan otomobilleri bölgeye çağırdıkları çekicilerle kaldırdı. Kaza yerinin temizlenmesinin ardından yol trafiğe tekrardan açıldı.

Kazada yaralanan kadın sürücünün durumu ciddiyetini korurken yaşanan kaza anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Diyarbakır'da kadın sürücü başka araç tarafından sıkıştırıldı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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