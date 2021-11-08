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Diyarbakır'da kadın kooperatifleri ürünlerini sergiledi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da kadın kooperatifleri ürünlerini sergiledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve kadın kooperatifleri iş birliğiyle kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu sergi açıldı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve kadın kooperatifleri iş birliğiyle kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu sergi açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında kadınlara ekonomik kazanç için destek vermeye devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çermik, Çüngüş, Hani, Lice, Kulp, Kayapınar, Çınar ve Eğil kadın kooperatiflerini bir araya getiren sergi düzenledi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, kooperatiflerde faaliyet yürüten kadınların tekstil, el sanatları ve doğal gıda ürünleri satışa çıkarıldı.

Serginin açılışını Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Bircan ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker gerçekleştirdi.

Açılışa katılanlar stantları gezerek ürünleri inceledi, alışveriş yaptı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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