Diyarbakır'da kadın jandarma ekipleri hemcinsi sürücülere hediyeler verdi - Haberler

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Diyarbakır'da kadın jandarma ekipleri hemcinsi sürücülere hediyeler verdi

AA - Ömer Yasin Ergin - Güncel
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Diyarbakır'da kadın jandarma ekipleri hemcinsi sürücülere hediyeler verdi

Diyarbakır'da kadın jandarma ekipleri, yolculuk yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Diyarbakır'da kadın jandarma ekipleri, yolculuk yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pirinçlik Jandarma yol kontrol noktasında kadın sürücü ve yolcuların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ekipler, kadınlarla sohbet etti.

AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Jandarma, Mart, Güncel, Haberler

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