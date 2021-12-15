Diyarbakır'da KADES ile 458 kadın şiddetten kurtarıldı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da bu yılın ilk 11 ayında, İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) aracılığıyla ihbarda bulunan 458 kadın, şiddete uğramaktan kurtarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü proje ile hayata geçirilen Kades, Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen süre içinde tanıtıldı. Kadın polislerin ağırlıklı bulunduğu çalışmada, insan sirkülasyonun en yoğun olduğu noktalar tespit edildi. Bu noktalara stantlar kuruldu. Polisin hazırladığı metinler ve İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen görseller ile Kades'in anlatıldığı kentte, kadın polisler yaklaşık 500 bin kişiye ulaştı.

Bu arada, KADES uygulamasının ülke genelinde 2 milyon 841 bin 439 kişi tarafından indirildiği bildirildi.