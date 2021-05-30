Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim
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Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam etti.

Korona virüs mücadelesi kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran tarihlerini kapsayan 'kademeli normalleşme süreci' Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da 28 Mayıs saat 21.00'da başladı. Kısıtlamanın ikinci gününde de muaf olanların dışında vatandaşların sokağa çıkmadığı görüldü. Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam ederken, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ceza kesti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim
Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim
Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim
Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim
Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim
Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim
Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim
Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim
Diyarbakır'da kademeli normalleşmenin son kısıtlamasında da sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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