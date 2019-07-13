Diyarbakır'da kaçak içki operasyonu

Diyarbakır'da 90 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 77 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 90 polisten oluşan 30 ekip, 15 adrese kaçak içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramada, farklı markalarda 77 şişe kaçak içki, 49 boş içki şişesi ve 327 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA