Diyarbakır'da kaçak hafriyatçılar uydudan izlenecek
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Diyarbakır'da kaçak hafriyatçılar uydudan izlenecek

Diyarbakır'da kaçak hafriyatçılar uydudan izlenecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği sistemle kent genelindeki hafriyat taşıma araçlarını uydudan izleyecek.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği sistemle kent genelindeki hafriyat taşıma araçlarını uydudan izleyecek.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentteki kaçak hafriyat dökümünü engellemek amacıyla 'Araç takip sistemi' geliştirdi. Ekipler, sistemle kent genelinde faaliyet gösteren hafriyat taşıma araçlarını izleyecek ve kaçak dökümün önüne geçecek. 30 Mayıs'a kadar araç takip sistemine geçmeyen kişi veya firmaların hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma izin belgeleri iptal edilecek.Çevre Kontrol Denetim Şube Müdürlüğü, hafriyat sahalarındaki çalışmaların düzenli yapılıp yapılmadığını ve hafriyat taşımacılığı ile dökümleri ve kazı çalışmalarını etkin şekilde denetliyor.


Diyarbakır'da kaçak hafriyatçılar uydudan izlenecek
Diyarbakır'da kaçak hafriyatçılar uydudan izlenecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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