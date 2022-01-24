Diyarbakır'da JASAT 65 faili meçhul olayı aydınlattı, 138 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da JASAT 65 faili meçhul olayı aydınlattı, 138 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da JASAT 65 faili meçhul olayı aydınlattı, 138 zanlı tutuklandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da 2021'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 65 faili meçhul olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 207 şüpheliden 138'i tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2021'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 65 faili meçhul olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 207 şüpheliden 138'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2021'e kadar yürüttüğü çalışmalarda, "kasten adam öldürme", "ateşli silahla yaralama", "hırsızlık", "gasp", "yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 65 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Çalışmalarda 55'i "kasten öldürme" suçundan olmak üzere gözaltına alınan 207 şüpheliden 138'i çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Dolandırıcılık, Diyarbakır, JASAT, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title