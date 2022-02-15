Diyarbakır'da 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, merkez Bağlar ilçesinde 2010 yılından itibaren "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ç'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.