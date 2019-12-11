Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin...
Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.
11.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:52
Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.
Kaynak: AA