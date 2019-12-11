11.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:52

Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA