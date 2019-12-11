Diyarbakır'da jandarmadan teröre darbe: 17 gözaltı
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Diyarbakır'da jandarmadan teröre darbe: 17 gözaltı

Operasyon görüntüleri Göz altına alınanlar DİYARBAKIR - Diyarbakır'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü PKK'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

11.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:30

Operasyon görüntüleri

Göz altına alınanlar - 'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, aralarında terör örgütü 'ya eleman temin eden, finans desteği sunan ve teröristlere sahte kimlik düzenleyenlerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Diyarbakır'da jandarmadan teröre darbe: 17 gözaltı
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