Diyarbakır'da Jandarma Parmak İzi İnceleme Timi, 437 Olayı Aydınlattı

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı Parmak İzi İnceleme Timi, faaliyete başladığı 2017 yılından bu yana meydana gelen 437 faili meçhul olayı aydınlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabında, Diyarbakır'da jandarma parmak izi inceleme timi tarafından aydınlatılan olayların bilançosu açıklandı. Açıklamada, timin, faaliyete başladığı 2017 yılından itibaren meydana gelen 175'i terör olmak üzere, toplam 437 faili meçhul olayı aydınlatarak 601 şüphelinin tespit edilmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

- Diyarbakır

Kaynak: DHA