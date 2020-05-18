Diyarbakır'da jandarma nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası buldu Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, jandarma ekiplerince nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, jandarma ekiplerince nesli tükenmekte olan Fırat Kaplumbağası bulundu.

İlçeye bağlı Çiftlik Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Türkiye'de Fırat ve Dicle nehirleri civarında bulunan ve nesli tükenmekte olan yumuşak kabuklu Fırat Kaplumbağası buldu.

Ekipler, kaplumbağayı sulu bir ortamda tutarak, doğal yaşam alanı olan Dicle Nehri'ne bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Kaynak: AA