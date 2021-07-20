Diyarbakır'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı
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Diyarbakır'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı

Diyarbakır'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı
Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da jandarma, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da jandarma, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Silvan ve Diyarbakır-Ergani kara yollarında, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğu izlemek için helikopterle denetim yaptı.

Uygulamanın bayram süresince devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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