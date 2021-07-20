Diyarbakır'da jandarma, helikopter destekli denetim yaptı

Diyarbakır'da jandarma, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da jandarma, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Silvan ve Diyarbakır-Ergani kara yollarında, trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazalarının önüne geçilebilmesi ve yoğunluğu izlemek için helikopterle denetim yaptı.

Uygulamanın bayram süresince devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen