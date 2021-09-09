Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından okul çevresi denetlendi
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Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından okul çevresi denetlendi

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından okul çevresi denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca okul çevresinde denetimler yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca okul çevresinde denetimler yapıldı. Denetimler sonucunda 29 şahıs yakalandı, 43 şahsa 38 bin 876 TL idari para cezası uygulanırken, 21 araç trafikten men edildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak maksadıyla Türkiye genelinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" kapsamında Huzur ve Güven uygulaması icra edildiği açıklandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında icra edilen Huzur ve Güven uygulaması sonucunda; 399 okul çevresi, 11 internet salonu, 4 oyun salonu, 114 kahvehane, 28 büfe ve 14 park bahçe kontrol edildiği, yapılan kontroller neticesinde, 6 bin 447 şahıs sorgulanmış, 29 şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldığı açıklandı. Söz konusu faaliyet kapsamında, trafik uygulamaları sonucunda bin 351 araç ve okul servis aracı kontrol edilerek 43 şahsa toplamda 38 bin 876 TL idari para cezası uygulanırken 21 aracın trafikten men edildiği kaydedilerek, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından okul çevresi denetlendi
Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından okul çevresi denetlendi
Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından okul çevresi denetlendi
Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından okul çevresi denetlendi
Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından okul çevresi denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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