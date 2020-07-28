Diyarbakır'da işten çıkarılan taşeron firma işçilerinden açıklama
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Diyarbakır'da işten çıkarılan taşeron firma işçilerinden açıklama

Diyarbakır'da özel bir petrol arama şirketinin taşeron firmasında çalışan 20 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia etti.

Diyarbakır'da işten çıkarılan taşeron firma işçilerinden açıklama
28.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:16

Diyarbakır'da özel bir petrol arama şirketinin taşeron firmasında çalışan 20 işçi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia etti.

İşçiler adına hazırlanan açıklamayı okuyan Nafis Talan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 31 Mart 2020'de hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını ileri sürdü.

Talan, şunları kaydetti:

"Hiçbir açıklama yapılmadan pandemi sürecinde işten çıkarılarak mağdur edildik. Yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde tekrar işe alınacağımız yönünde konuşmalar yapıldı. Sonradan anladık ki işe iade davası sürecini atlamamız için oyalama taktiği uygulamışlardır."

Kaynak: AA

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