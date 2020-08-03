Diyarbakır'da işportacıların yer kapma kavgası: 5 yaralı
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Diyarbakır'da işportacıların yer kapma kavgası: 5 yaralı

DİYARBAKIR'da kaldırımda tezgah kuran işportacılar arasında yer kapma nedeniyle çıkan silahlı, sopalı ve taşlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da işportacıların yer kapma kavgası: 5 yaralı
03.08.2020 19:43 | Son Güncelleme: 03.08.2020 19:46
DİYARBAKIR'da kaldırımda tezgah kuran işportacılar arasında yer kapma nedeniyle çıkan silahlı, sopalı ve taşlı kavgada 5 kişi yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda tezgah kurmak isteyen 2 işportacı arasında yer kapma tartışması çıktı. Tartışmanın ardından işportacılar, şikayet için polis merkezine başvurdu. Birbirlerinden şikayetçi olduklarını bildirmelerin ardından polis merkezinden çıkan işportacıların tartışması burada da devam etti. Tartışma büyümesiyle olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavganın yaşandığı yerde toplanan kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Yaralıların tedavileri sürerken, polis ekipleri kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. 


- Diyarbakır

Kaynak: DHA

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