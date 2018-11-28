Diyarbakır'da İşlettiği Bakkalda Tabancayla Vurularak Öldürüldü

DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişilerle borç-alacak tartışması yaşayan Mehmet Nuri B., işlettiği bakkalda tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişiler, iddiaya göre borç-alacak nedeniyle tartıştıkları Mehmet Nuri B.'ye, 68'inci sokakta işlettiği bakkalda tabancayla ateş açıp kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanan Mehmet Nuri B., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Nuri B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Nuri B.'nin cesedi otopsi için morga konulurken, polis tabancayı ateşleyen kişileri yakalama için çalışma başlattı. - Diyarbakır