Diyarbakır'da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 adet gümüş sikke ele geçirildi
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Diyarbakır'da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 adet gümüş sikke ele geçirildi

04.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:42

Diyarbakır'da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 adet gümüş sikke ele geçirildi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Diyarbakır'da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 adet gümüş sikke ele geçirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 adet gümüş sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri 400 bin lira satmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Silvan ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 400 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şüpheliler, Silvan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 416 adet İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait gümüş sikkeler ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Diyarbakır'da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 adet gümüş sikke ele geçirildi
Diyarbakır'da İslami, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait 416 adet gümüş sikke ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ROMEDİ YILMAZ

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