Diyarbakır'da işçiler iş güvenliğini hiçe saydı
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Diyarbakır'da işçiler iş güvenliğini hiçe saydı

Diyarbakır'da işçiler iş güvenliğini hiçe saydı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan işçiler, baret ve güvenlik kemeri olmadan çalıştı.

Diyarbakır'da yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan işçiler, baret ve güvenlik kemeri olmadan çalıştı. Yaşanan o anlar çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki caddede yapımı devam eden bir binanın 5'inci katında çalışan işçilerin güvenlik önlemi almadan çalışması dikkat çekti. Çalışmalar sırasında işçilerin üzerinde baret ve güvenlik kemerinin bulunmadığı görülürken, işçilerin herhangi bir tedbir almamalarına rağmen çalışması, tehlikeli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Çevreden geçen vatandaşlar ise tehlikeli çalışmaya uzun süre bakarak şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da işçiler iş güvenliğini hiçe saydı
Diyarbakır'da işçiler iş güvenliğini hiçe saydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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