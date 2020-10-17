Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2)
17.10.2020 22:42 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:46
KAZA ANI GÜVENKLİK KAMERASINA YANSIDIDiyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI GÜVENKLİK KAMERASINA YANSIDI
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün hızla gelişiyle aydınlatma direğine çarptıktan sonra oluşan toz- duman yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK