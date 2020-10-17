Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2)

17.10.2020 22:42 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:46
Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2)

KAZA ANI GÜVENKLİK KAMERASINA YANSIDIDiyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI GÜVENKLİK KAMERASINA YANSIDI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün hızla gelişiyle aydınlatma direğine çarptıktan sonra oluşan toz- duman yer aldı.


Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş İlham Aliyev Sergey Lavrov Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevval Sam Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da işçi minibüsü direğe çarptı: 2 ölü, 20 yaralı (2) - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 22:46:28. #1.14#
title