Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangın
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Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangın

Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangınDİYARBAKIR'da, 3 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

11.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:31

Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangın

DİYARBAKIR'da, 3 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş merkezinin bodrum katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri görenleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla iş merkezine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında dumanında etkilenen 1 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangın

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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