Diyarbakır'da inşaattan düşen işçi öldü
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde inşaattan düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde inşaattan düşen işçi, yaşamını yitirdi.
Fatih Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Ömer Kartalmış (55), binanın ikinci katında sıva yaptığı sırada dengesini kaybetti. Beline bağladığı halatın kopması sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten düşen Kartalmış, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan Kartalmış, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.