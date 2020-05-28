Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı
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Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı

Diyarbakır'da adli tıp binasının inşaatında çalışan işçiler iskeleden düştü.

Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı
28.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:16

Diyarbakır'da adli tıp binasının inşaatında çalışan işçiler iskeleden düştü. Olayda 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinden bulunan ve yapımı devam eden adli tıp hizmet binasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, adli tıp binasının inşaatında çalışan işçiler, çalışma sırasından iskeleden düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan aynı bölgede geçtiğimiz yıl ekim ayında da inşaat iskelesinin çökmesi nedeniyle 2'si ağır 3 işçi yaralanmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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