Diyarbakır'da inşaat işçilerine korona virüs uyarısı
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Diyarbakır, Türkiye

Diyarbakır'da inşaat işçilerine korona virüs uyarısı

Diyarbakır'da inşaat işçilerine korona virüs uyarısı Diyarbakır'da özel bir iş sağlığı biriminde görevli uzmanlar tarafından inşaatta çalışan işçilere yönelik korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim verdi.

30.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:15
Diyarbakır'da inşaat işçilerine korona virüs uyarısı

Diyarbakır'da inşaat işçilerine korona virüs uyarısı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir iş sağlığı biriminde görevli uzmanlar tarafından inşaatta çalışan işçilere yönelik korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim verdi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve binlerce kişinin ölüne neden olan korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine inşaat işlerinde çalışan işçilerin sağlık durumları ve çalışma düzenleri mercek altına alındı. Diyarbakır'da özel bir iş sağlığı biriminde görevli iş sağlığı güvenliği uzmanı Nurullah Açar, inşaat işçilerine korona virüs salgınına karşın eğitim verdiklerini belirterek, inşaat işçilerinin dikkatli olmaları uyarısında bulundu. İş güvenliği uzmanları olarak çalışanların bu dönemde korona virüs ile ilgili eğitim verdiklerini ifade eden Açar, "Bilindiği üzere Çin'in Wuhan kentinden salgın ülkemize kadar ulaştı. Ülkemiz bu salgından dolayı zor günler geçiriyor. Hal böyle olunca çalışanlarımız özellikle inşaat işlerinde çalışan işçiler çok büyük bir risk altına girmiş oldu. Korona virüs bulaşıcılığı olan bir hastalık olduğundan dolayı, bizler de bunu en aza indirmek amacıyla inşaat şantiyelerinde bir takım çalışmalar yaptık. Öncelikle inşaatların projeleri 300 ile 2 bin kişiye ulaşan yoğun çalışma alanıdır. Bizlerde bunlara yönelik yaptığımız çalışmalarda gidip eğitim verdiğimiz inşaatlarda yoğun bir kalabalık mevcuttu. İnşat şantiyelerinin kalabalık olduğundan dolayı özellikle yemekhane, ofis bölümü ve idari işlerin yürütüldüğü bölgelerde çok sayıda kişinin olduğunu gördük ve bu konuda çalışmalarımızı o yönde yaptık. Bunlarla ilgili olarak birkaç korunma tavsiyesinde bulunarak eğitim verdik" dedi.

"Korona virüs şuanda birinci gündemimizdir"

İnşaatlarda alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi veren Açar, "İnşaat projelerinde öncelikle iş hijyeni faaliyetlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Şantiye alanlarında yeteri miktarda sterilizasyon temini sağlanmalıdır. Temizlik, dezenfektan, sabun ve sabun ürünlerinin eksiksiz bulunması gerekmektedir. Bilindiği üzere inşaat sektöründe yüksekten düşme ve elektrik çarpması gibi riskleri mevcuttur. Ama bu dönemde salgında korunmak için biyolojik etkenlere de dikkat etmemiz gerekmektedir. Korona virüs bulaşıcılığı yüksek bir virüs olduğundan dolayı bunu en aza indirmek için de eğitimlerin mutlaka sıklıkla yapılması gerekiyor. Bizler inşaatlarda çalışan işçilere ve yöneticilere eğitimler verdik ve iş yeri hekimleri de gereken bütün tedbirleri alarak eğitimler verdiler. Bizler iş sağlığı güvenliği uzmanları olarak virüsten dolayı eğitimlerimizi sıklıkla yapmaktayız ve korona virüs şuanda birinci gündemimizdir. İlk günden bugüne kadar işçilerin tutum ve davranışlarında bir değişiklik gördük. Eğitim sonrası işçiler daha çok dikkat etmeye başladılar. İlk zamanlar işçiler virüsü pek fazla umursamıyorlardı. Ama gündemde olan değişiklerden ötürü ve bizlerin sürekli eğitimde verdiğimizi gördüler daha fazla dikkat etmeye başladılar" diye konuştu.

"Korona virüsün bulaşmasını önlemek için gereken eğitimleri uygulamaları lazım"

İşçilere uyarıda da bulunan Açar, "İnşaat sektöründe çalışan işçiler ve bunlardan sorumlu kişi ve kişiler bizim verdiğimiz eğitimleri uygulamadıkları takdirde, kalabalık ortam olduğundan dolayı virüsün de bulaşması yüksek bir faktör ve hemen kendilerine bulaşır, önünü kesemeyiz. Bu nedenle inşaatlarda korona virüsün bulaşmasının azaltılması için gereken eğitimleri uygulamaları lazım. Ayrıca inşaat sahipleri farkındalık oluşturması gerekiyor. Bunun için inşaat çevresine ve içerisine korona virüsten nasıl korunur gibi afiş ve posterlerin mutlaka asılması hijyen açısından çok önemlidir. Bizler bu konuda gereken eğitimlerimizi verdik ve vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da inşaat işçilerine korona virüs uyarısı

Kaynak: İHA

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Diyarbakır'da inşaat işçilerine korona virüs uyarısı

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