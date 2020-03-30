Diyarbakır'da inşaat işçilerine Korona virüs uyarısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Diyarbakır'da inşaat işçilerine Korona virüs uyarısı - Haberler
Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Diyarbakır'da inşaat işçilerine Korona virüs uyarısı

Diyarbakır'da özel bir iş sağlığı biriminde görevli uzmanlar tarafından inşaatta çalışan işçilere yönelik korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim verdi.

30.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:17
Diyarbakır'da inşaat işçilerine Korona virüs uyarısı

Diyarbakır'da özel bir iş sağlığı biriminde görevli uzmanlar tarafından inşaatta çalışan işçilere yönelik korona virüs tedbirleri kapsamında eğitim verdi.

Tüm dünyayı tehdit eden ve binlerce kişinin ölüne neden olan Korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesi üzerine inşaat işlerinde çalışan işçilerin sağlık durumları ve çalışma düzenleri mercek altına alındı. Diyarbakır'da özel bir iş sağlığı biriminde görevli iş sağlığı güvenliği uzmanı Nurullah Açar, inşaat işçilerine Korona virüs salgınına karşın eğitim verdiklerini belirterek, inşaat işçilerinin dikkatli olmaları uyarısında bulundu. İş güvenliği uzmanları olarak çalışanların bu dönemde korona virüs ile ilgili eğitim verdiklerini ifade eden Açar, "Bilindiği üzere Çin'in Wuhan kentinden salgın ülkemize kadar ulaştı. Ülkemiz bu salgından dolayı zor günler geçiriyor. Hal böyle olunca çalışanlarımız özellikle inşaat işlerinde çalışan işçiler çok büyük bir risk altına girmiş oldu. Korona virüs bulaşıcılığı olan bir hastalık olduğundan dolayı, bizler de bunu en aza indirmek amacıyla inşaat şantiyelerinde bir takım çalışmalar yaptık. Öncelikle inşaatların projeleri 300 ile 2 bin kişiye ulaşan yoğun çalışma alanıdır. Bizlerde bunlara yönelik yaptığımız çalışmalarda gidip eğitim verdiğimiz inşaatlarda yoğun bir kalabalık mevcuttu. İnşat şantiyelerinin kalabalık olduğundan dolayı özellikle yemekhane, ofis bölümü ve idari işlerin yürütüldüğü bölgelerde çok sayıda kişinin olduğunu gördük ve bu konuda çalışmalarımızı o yönde yaptık. Bunlarla ilgili olarak birkaç korunma tavsiyesinde bulunarak eğitim verdik" dedi.

"Korona virüs şuanda birinci gündemimizdir"

İnşaatlarda alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi veren Açar, "İnşaat projelerinde öncelikle iş hijyeni faaliyetlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Şantiye alanlarında yeteri miktarda sterilizasyon temini sağlanmalıdır. Temizlik, dezenfektan, sabun ve sabun ürünlerinin eksiksiz bulunması gerekmektedir. Bilindiği üzere inşaat sektöründe yüksekten düşme ve elektrik çarpması gibi riskleri mevcuttur. Ama bu dönemde salgında korunmak için biyolojik etkenlere de dikkat etmemiz gerekmektedir. Korona virüs bulaşıcılığı yüksek bir virüs olduğundan dolayı bunu en aza indirmek için de eğitimlerin mutlaka sıklıkla yapılması gerekiyor. Bizler inşaatlarda çalışan işçilere ve yöneticilere eğitimler verdik ve iş yeri hekimleri de gereken bütün tedbirleri alarak eğitimler verdiler. Bizler iş sağlığı güvenliği uzmanları olarak virüsten dolayı eğitimlerimizi sıklıkla yapmaktayız ve korona virüs şuanda birinci gündemimizdir. İlk günden bugüne kadar işçilerin tutum ve davranışlarında bir değişiklik gördük. Eğitim sonrası işçiler daha çok dikkat etmeye başladılar. İlk zamanlar işçiler virüsü pek fazla umursamıyorlardı. Ama gündemde olan değişiklerden ötürü ve bizlerin sürekli eğitimde verdiğimizi gördüler daha fazla dikkat etmeye başladılar" diye konuştu.

"Korona virüsün bulaşmasını önlemek için gereken eğitimleri uygulamaları lazım"

İşçilere uyarıda da bulunan Açar, "İnşaat sektöründe çalışan işçiler ve bunlardan sorumlu kişi ve kişiler bizim verdiğimiz eğitimleri uygulamadıkları takdirde, kalabalık ortam olduğundan dolayı virüsün de bulaşması yüksek bir faktör ve hemen kendilerine bulaşır, önünü kesemeyiz. Bu nedenle inşaatlarda korona virüsün bulaşmasının azaltılması için gereken eğitimleri uygulamaları lazım. Ayrıca inşaat sahipleri farkındalık oluşturması gerekiyor. Bunun için inşaat çevresine ve içerisine korona virüsten nasıl korunur gibi afiş ve posterlerin mutlaka asılması hijyen açısından çok önemlidir. Bizler bu konuda gereken eğitimlerimizi verdik ve vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi...
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Büyükçekmece'deki korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Alkolün etkisiyle yaptım, pişmanım
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Hande Yener Demet Akalın Chloe Loughnan
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da inşaat işçilerine Korona virüs uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 16:03:47. #1.15#
title