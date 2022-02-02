Diyarbakır'da inşa edilecek caminin temeli atıldı - Haberler
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Diyarbakır'da inşa edilecek caminin temeli atıldı

AA, Osman Bilgin - Güncel
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Diyarbakır'da inşa edilecek caminin temeli atıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı yerleşkesinde inşa edilecek caminin temel atma törenine katıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı yerleşkesinde inşa edilecek caminin temel atma törenine katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve kurban kesimi ile başlayan törende konuşan Karaloğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanlığında lojmanların bulunduğu bölgede hayırseverler tarafından yaptırılacak olan caminin 500 kişilik olacağını belirtti.

Karaloğlu, haziran ayında ibadete açılması planlanan caminin hayırlı olmasını diledi.

Törene, Muharip Hava Kuvvet Komutan Yardımcısı, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tümgeneral Kutlay Demir, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Sinan Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve diğer yetkililer katıldı.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Münir Karaloğlu, Kuran-ı Kerim, Diyarbakır, Güncel, Haber

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